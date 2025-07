Isle of MTV Malta: os corações palpitaram com Damiano David, mas foi Alok o rei absoluto da festa

Todos os olhos estavam em Damiano David, mas foi Alok quem roubou todas as atenções da noite. Esta terça-feira, 15 de julho, no Isle of MTV Malta 2025, o DJ e produtor brasileiro transformou a Praça il-Fosos numa grande pista de dança com o espetáculo da "Áurea Tour – Keep Art Human".

Damiano David, conhecido como a voz e a energia dos Måneskin — vencedores do Festival Eurovisão da Canção de 2021 —, apresentou o seu concerto para festivais no Isle of MTV Malta, o maior festival gratuito da Europa. Depois de conquistar palcos de todo o mundo com a sua banda, o cantor italiano abraça agora uma sonoridade distinta, mais próxima da pop e das baladas, afastando-se dos riffs enérgicos do rock.

Nas novas canções, abre o coração e expõe vulnerabilidades, explorando o amor, a identidade e a transformação pessoal - e alguns dos temas dedicados à sua namorada, Dove Cameron, que o acompanhou na viagem até Malta.

Tal como no concerto no MEO Kalorama, em Lisboa, no Isle of MTV, Damiano David apresentou quase todas as canções do seu álbum de estreia, “Funny Little Fears”, editado em maio. A noite arrancou ao som de “First Times”, que, nas últimas semanas, se tornou um dos temas mais populares do disco do artista - a forte promoção nas redes sociais ajudou.

Recebido em euforia pelas mais de 55 mil pessoas que encheram a icónica Praça il-Fosos, o cantor seguiu viagem com “Voices”, “Tango" e “Mars", que prepararam o caminho para para “Nothing Breaks Like a Heart”, um dos temas mais celebrados da noite. Houve também espaço para momentos mais delicados e introspectivos, como “Angel” e “Solitude (No One Understands Me)”, que revelam a faceta mais vulnerável de Damiano.

Damiano David

Tal como tem acontecido em todos os concertos da digressão, Damiano David apresentou uma versão de “Too Sweet”, de Hozier.

Para a reta final ficou “Born With a Broken Heart”, que marcou o momento mais celebrado da noite, com a multidão a cantar a uma só voz todos os versos do single do disco de estreia do italiano.

Ao longo de uma hora, Damiano David foi o homem do leme das 55 mil pessoas que encheram a principal praça de Malta.

O surpreendente espetáculo de Alok

Alok

Damiano David teria sido o cabeça de cartaz perfeito, se depois não tivesse subido Alok ao palco e tomado conta da noite. Depois de derreter corações com o intimismo emocional de “Funny Little Fears”, o vocalista italiano deixou a multidão rendida, mas foi o DJ quem acendeu o verdadeiro clímax do Isle of MTV Malta. Com um espetáculo audiovisual arrebatador, o artista brasileiro transformou a Praça il-Fosos numa celebração coletiva.

Para Malta, Alok trouxe uma versão adaptada do do seu novo espetáculo da ambiciosa “Áurea Tour – Keep Art Human”, criado para o festival de Coachella.

Na Praça il-Fosos, em Floriana, Alok provou por que é que é considerado um dos artistas eletrónicos mais influentes do mundo, com um set que misturou batidas contagiantes, visuais futuristas e mensagens sobre partilha.

A atuação transportou parte da estrutura audiovisual estreada este ano no Brasil, incluindo elementos cenográficos e visuais desenvolvidos para os grandes palcos da “Áurea Tour”. À sua frente no palco, o DJ contou com um grupo de bailarinos que apresentaram coreografias meticulosamente sincronizadas com as batidas, criando efeitos visuais surpreendentes.

Ao longo da noite, Alok apresentou temas como “Alive”, “Hear Me Now” e “Deep Down”, entre remixes explosivos e momentos mais contemplativos. As imagens projetadas e os efeitos de luz criaram uma atmosfera imersiva que prendeu o público do início ao fim.

Para além da energia eletrónica, o concerto trouxe também o lado mais humano e espiritual que Alok tem vindo a explorar: mensagens de união, sustentabilidade e o poder transformador da arte estiveram presentes ao longo do set.

Ella Henderson

Ao final da tarde, antes de Alok e Damiano David, Ella Henderson encantou o público do Isle of MTV Malta com um concerto carregado de emoção.

Na Praça il-Fosos, a cantora britânica revisitou temas como “Ghost”, o seu primeiro grande êxito, e o recente “Alibi”, com Nathan Dawe.

Tal como é habitual, o evento deu destaque a uma estrela local. Este ano, Miriana Conte abriu o festival com uma atuação eletrizante. “Serving”, tema que a cantora apresentou no Festival Eurovisão da Canção 2025, foi o mais celebrado pelo público.

2025 IOMTV Malta créditos: Anthony Harvey/Shutterstock for IOMTV Malta

Ao longo das suas 16 edições, o Isle of MTV Malta trouxe, todos os anos, dezenas de milhares de fãs de música à Praça il-Fosos para assistirem a performances de estrelas mundiais, como Alesso, Ava Max, David Guetta, Jessie J, Lady Gaga, Marshmello, Martin Garrix, N.E.R.D, Nelly Furtado, OneRepublic, RAYE, Rita Ora, Scissor Sisters, Snoop Dogg e Tom Grennan.

O festival poderá ser acompanhado nas redes sociais da MTV e a 13 de setembro será transmitido na MTV em mais de 150 países, sendo que posteriormente estará disponível para streaming na SkyShowtime/Paramount+.

O festival está integrado na Isle of MTV Malta Music Week, que, de 15 a 20 de julho, terá uma série de festas e eventos de clubbing nos locais mais populares da ilha.