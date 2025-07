Horas antes de subir ao palco do Isle of MTV Malta, nos bastidores do festival, Damiano David falou sobre o seu primeiro álbum, "Funny Little Fear" e a importância de se reinventar fora dos Måneskin. O SAPO Mag é o único meio de comunicação nacional a acompanhar, em exclusivo, a edição de 2025 do festival, que acontece esta terça-feira, 15 de julho.

O disco representa o trabalho mais pessoal do artista até hoje, marcado pela sua primeira aventura a solo e por uma profunda exploração da vulnerabilidade e complexidade emocional. O processo de criação foi um caminho de descoberta e experimentação, onde se deu espaço para mergulhar nas partes mais frágeis da sua história.

"'Funny Little Fears' é o meu primeiro projeto a solo. Tive mesmo muito espaço para experimentar e encontrar o meu próprio som. Diria que o trabalho principal foi, na verdade, um processo de experimentar e tentar coisas diferentes", confessou o artista italiano.

Para o músico, as redes sociais tornaram-se uma bússola importante neste novo capítulo. "Acho que o maior e melhor feedback que temos vem das redes sociais. Comecei a perceber o que estava a acontecer quando comecei a ver mensagens e comentários em todas as línguas possíveis", destacou.

DAMIANO DAVID créditos: Rita Sousa Vieira

Nos últimos meses, o cantor tem sido cabeça de cartaz de vários festivais de verão, incluindo o MEO Kalorama, em Lisboa, ao mesmo tempo que prepara uma digressão a solo. "Estou a trabalhar na minha digressão em nome próprio neste momento, por isso as surpresas vão surgir aí", contou.

Sobre tocar num festival ligado à marca MTV, Damiano David mostrou um lado mais nostálgico: “É fixe. É divertido. Lembro-me de ver videoclipes na MTV na televisão com o meu irmão, quando era miúdo. Claro que é muito especial, para mim e para a minha geração, ter a oportunidade de colaborar com a MTV sempre que possível".

"Vai ser a minha primeira vez em Malta, por isso estou muito feliz e curioso para ver como é que as pessoas vão reagir", rematou.

O concerto de Damiano David no Isle of MTV Malta aconteceu esta terça-feira, dia 15 de julho, na icónica Praça il-Fosos, em Floriana.