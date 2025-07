A dupla Bob Vylan, que está a ser investigada devido aos comentários anti-Israel feitos em palco no festival de Glastonbury, iria atuar em Portugal em outubro, na primeira parte dos Gogol Bordello, mas foi retirada da digressão da banda.

Num comunicado partilhado nas redes sociais na segunda-feira, os britânicos Bob Vylan referem que “devido a complicações logísticas” decidiram não fazer a primeira parte dos norte-americanos Gogol Bordello, na digressão europeia da banda, que inclui um concerto em Lisboa, dia 11 de outubro no LAV-Lisboa ao Vivo, e outro no Porto, dia 12 de outubro no HardClub.

A digressão começa em 12 de setembro nos Países Baixos, e inclui datas na Alemanha, Luxemburgo, República Checa, Áustria, Eslovénia, Croácia, Itália, Suíça, França, Espanha, França, Bélgica e Reino Unido, além de Portugal.

No entanto, os Bob Vylan referem na publicação que atuarão na Europa “nos próximos meses, em festivais e em nome próprio” e que “haverá anúncios de concertos em breve”.

Os Gogol Bordello, também numa publicação nas redes sociais partilhada na segunda-feira, começam por explicar que os concertos dos Bob Vylan “foram cancelados pelo promotor e as salas de espetáculos na Alemanha”, devido “à atuação em Glastonbury”.

“A decisão de os retirar dos espetáculos não foi nossa e esteve fora do nosso controlo”, lê-se na publicação.

Durante a atuação no festival de Glastonbury, que decorreu entre 25 e 29 de junho, um dos elementos dos Bob Vylan gritou “Morte, morte ao IDF”, sigla para Israel Defense Forces (Forças de Defesa de Israel, em português), o exército israelita, exortando o público a fazer o mesmo.

O concerto foi transmitido em direto pela BBC na sua plataforma dedicada ao festival de Glastonbury.

Em 30 de junho, a polícia britânica anunciou a abertura de uma investigação sobre os comentários feitos pelos Bob Vylan, e também pelos Kneecap, em Glastonbury.

No mesmo dia, o vice-secretário de Estado dos EUA anunciou que o país revogava os vistos dos elementos dos Bob Vylan, “tendo em vista o seu discurso de ódio em Glastonbury”.

Entretanto, a dupla teve alguns concertos cancelados em países como a Alemanha e o Reino Unido.

Na publicação nas redes sociais, os Gogol Bordello referem que mantiveram conversações com os Bob Vylan, após os cancelamentos na Alemanha, “de modo a explorar a possibilidade de estarem noutras datas da digressão”.

“Infelizmente, é logisticamente impossível para os Bob Vylan participarem na digressão, dadas as circunstâncias. Trabalhámos diligentemente com os nossos amigos Bob Vylan para encontrar uma solução, mas acabou por não resultar”, lê-se na publicação.

Os Gogol Bordello lembram que são uma banda formada por músicos de várias nacionalidades e que, “consequentemente, celebra a compreensão internacional, valoriza a liberdade de expressão de todas as perspetivas”.