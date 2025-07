"O Meu Pequeno Pónei" está presente na cultura pop de muitas formas, mas faltava um filme em imagem real.

Agora, a Hasbro Studios prepara-se para colmatar essa lacuna: segundo a revista Variety, o projeto está em desenvolvimento com a Amazon MGM Studios, ainda sem uma equipa criativa definida ou prazos.

A linha de brinquedos criada em 1981 por Bonnie Zacherle, Charles Muenchinger e Steve D’Aguanno foi um verdadeiro sucesso de vendas na década de 1980 e o seu impacto vem passando de geração em geração, reforçado por várias séries de animação e filmes de animação lançados diretamente no mercado de vídeo, livros de banda desenhada, etc.

A partir de 2010 com a série “My Little Pony: Friendship Is Magic”, também começou a cativar fãs masculinos.

Tal como a rival Mattel, que tanto sucesso obteve com o filme em imagem real "Barbie", a Hasbro tem andamento vários projetos em Hollywood com base nas suas marcas mais conhecidas.

A lista inclui as adaptações da "Cluedo" para o cinema e TV (via Sony), "The Forgotten Realms", uma derivação do mundo de "Dungeons & Dragons", para a TV (Netflix) e "Magic: The Gathering" em imagem real para o cinema (Legendary Entertaimnent) e uma série de animação (Netflix).