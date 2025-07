"Não se pode estar sempre à vontade" é a frase de apresentação de "Depois da Caçada".

Divulgado na quarta-feira, o trailer do 'thriller' psicológico que é o novo filme de Luca Guadagnino ("Chama-me Pelo Teu Nome", "Challengers") está dominado pelas tensões entre as personagens de Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri (da série "The Bear"), que se posicionam como fortes candidaturas à temporada dos prémios que culminará nos Óscares em março do próximo ano.

Com um cocktail potencialmente explosivo à volta de uma cusação de abuso, atitudes de privilégio, mentiras, choques de gerações e repercussões na era pós-#Me Too, a história anda à volta de uma professora universitária (Roberts) que se vê numa encruzilhada pessoal e profissional quando uma estudante de destaque (Edebiri) faz uma acusação de abuso contra um dos seus colegas (Garfield) e um segredo obscuro do seu próprio passado ameaça vir à tona.

Ainda com Chloë Sevigny e Michael Stuhlbarg entre os mais conhecidos do elenco, "Depois da Caçada" é um filme da Amazon MGM Studios que terá distribuição exclusiva nos cinemas, anunciada para outubro em Portugal.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.