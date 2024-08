Benson Boone é umas das novas estrelas da música. Canção após canção, o cantor tem conquistado os tops mundiais e novos fãs, que esgotaram todos os concertos da sua digressão.

Esta sexta-feira, dia 16 de agosto, o artista norte-americano revelou o single "Pretty Slowly", que sucede a "Fireworks & Rollerblades", o disco de estreia do cantor editado em abril de 2024, e a "Death Wish Love", tema da banda sonora de "Tornados".

"Pretty Slowly" foi escrita por Benson Boone em colaboração com Evan Blair e Jack LaFrantz. Nos primeiros versos da canção, o artista canta sobre o rumo de um romance feliz, que "mudou de direção".

"Beautiful Things", "Ghost Town" e "In the Stars" são alguns dos maiores sucessos do artista norte-americano que arranca a sua digressão europeia em novembro, na Bélgica. Durante o mês, o cantor vai atuar em Zurique, Paris, Amesterdão, Berlim, Düsseldorf, Dublin e Londres.