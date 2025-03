"Sorry I'm Here For Someone Else" é o novo single de Benson Boone. A canção foi editada na passada quinta-feira, dia 27 de fevereiro.

Nas redes sociais, o artista tem promovido o novo single com vários vídeos divertidos. Na sua conta no Tiktok, as publicações somam mais de 15 milhões de visualizações.

Veja alguns dos vídeos:

"Sorry I'm Here For Someone Else" sucede a "Pretty Slowly" e "Death Wish Love", temas da banda sonora do filme "Tornados". Em 2024, o cantor editou o disco "Fireworks & Rollerblades", que contou com "Beautiful Things", a canção mais reproduzida em 2024.

Na red carpet da cerimónia de prémios da MTV, que decorreu em novembro de 2024, em Manchester, o cantor revelou ao SAPO Mag que estava a preparar novos temas. "Tenho estado a trabalhar em muitas canções novas", contou.

O sucessor de "Fireworks & Rollerblades" deverá chegar nos próximos meses, em data a anunciar. "Temos um álbum quase pronto que será lançado, esperemos, no próximo ano", adiantou.

Benson Boone estreia-se em Portugal a 10 de julho, no NOS Alive.