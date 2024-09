Billie Eilish e Finneas declararam oficialmente o seu apoio a Kamala Harris na corrida presidencial contra Donald Trump. Num vídeo conjunto, publicado no Instagram, os irmãos celebraram o Dia Nacional de Registo de Eleitores, apelando aos seus seguidores para se registarem, votarem antecipadamente e escolherem a candidatura de democrata.

"Votem como se as vossas vidas dependessem disso, porque dependem", frisou a cantora. "Kamala Harris e Tim Walz estão a lutar para proteger a nossa liberdade reprodutiva, o nosso planeta e a nossa democracia", acrescentou.

"Não podemos deixar que extremistas controlem as nossas vidas, as nossas liberdades e o nosso futuro. A única forma de os parar e de travar a perigosa agenda do Projecto 2025 é votar e eleger Kamala Harris", defendeu Finneas.