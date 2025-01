Billie Eilish começou o novo ano com boas notícias. De acordo com os dados partilhados, "Birds of a Feather" foi a canção mais reproduzida no Spotify em 2024.

O single do disco "Hit Me Hard and Soft" conquistou mais de 1775 milhões de reproduções no ano passado - a canção foi lançada no início de julho de 2024.

Em segundo lugar no top das canções mais ouvidas em 2024 no serviço de streaming ficou "Espresso", de Sabrina Carpenter, que registou cerca de 1774 milhões de 'streams' - menos 650 mil do que "Birds of a Feather".

No inicio de dezembro, no Wrapped 2024 do Spotify (que contabiliza as reproduções até ao final de novembro), "Espresso" ocupou a primeira posição do ranking, seguida por "Beautiful Things", de Benson Boone. Já o tema de Billie Eilish conquistou o terceiro lugar.