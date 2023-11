"Oral", que junta Björk e Rosalía, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

A canção da artista islandesa com a cantora espanhola chegou esta quarta-feira, dia 22 de novembro. Na sua conta no Instagram, Björk revelou que o tema tem como base uma gravação com cerca de 25 anos.

O single "Oral" conta com um vídeo realizado por Carlota Guerrero, que utilizou Inteligência Artificial - veja aqui.

"Escrevi-o, inspirada pelo dancehall. As experiências da Rosalía com esse género e a sua voz incrível fizeram dela uma convidada óbvia", explicou a artista.

As receitas da canção serão entregues a instituições de combate à piscicultura na Islândia. "Os habitantes de Seyðisfjörður têm protestado contra o negócio que ali começou. Queremos doar-lhes parte das receitas com a venda deste tema, para ajudar nas custas judiciais”, explicou.