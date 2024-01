Os Blind Zero estão a festejar 30 anos de carreira. A banda está a preparar um novo álbum, "Courage and Doom", e uma digressão. "É com um enorme sentimento de privilégio que estamos juntos, não a comemorarmos o passado mas sim a entregar-vos música nova. Obrigado por estarem ao nosso lado ao longo destes 30 anos", celebrou o grupo.

"Há 30 anos, neste dia, ensaiamos pela primeira vez na Poltergeist e a nossa vida mudou. Crescemos uns com os outros e muitos permitiram que fizéssemos parte das suas vidas. O caminho que fazemos hoje não é só nosso e é deslumbrante podermos partilhar convosco a nossa história", começa por recordar a banda na sua página no Facebook.

Nos próximos meses, o grupo vai regressar à estrada e editar novas canções. "Em 2024 voltamos à estrada. Com novas músicas, um novo disco e concertos especiais. Nos próximos dias daremos a conhecer o primeiro tema de 'Courage and Doom', o nosso novo álbum: o primeiro single chama-se 'Running Back to You'", adianta.

O primeiro concerto de 2024 dos Blind Zero está marcado para o dia 24 de fevereiro, em Santa Maria da Feira. "Será a antecâmara de muitos outros, neste ano tão especial", rematam.