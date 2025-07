Na 15.ª edição deste festival bienal, subordinada ao tema "The Ritual of Dance", estiveram presentes uma centena de terapeutas (50% portugueses e 50% estrangeiros), sendo que 60% das massagens foram marcadas 'online', antes do início do festival.

Segundo os dados oficiais facultados à agência Lusa pela organização do Boom Festival, “no dia de abertura esgotaram o resto das massagens e no segundo dia esgotaram todas as terapias”.

De entre os artistas presentes destacam-se Android Jones que criou a identidade desta edição.

Dadara pintou novos murais referentes a uma das campanhas "Love Has no Flags", que tem como objetivo acabar com os preconceitos contra a diversidade de géneros, raças e religiões no amor.

Já Daniel Popper marcou a sua presença com uma nova peça de arte pública ("Dancer") de grande escala, com 12 metros de altura, e que demorou seis semanas a montar.

O artista Michael Benesty deixou uma nova peça de grande escala, a segunda deste escultor na Boomland.

O artista português RAM criou também uma estátua de grande escala, junto ao The Gardens.

O Boom teve ainda uma zona exclusivamente destinada às 557 crianças presentes (até aos 14 anos), a zona infantil Young Dragons, que promoveu atividades diárias, entre as 9:00 e as 21:00.

As áreas escolhidas foram “Dragons avenue”, dedicada às atividades de corpo, dança, teatro, música e yoga, e “Tree of Life”, com atividades plásticas e artísticas.

Nesta última, foram realizados ‘workshops’ de circo, de curtas-metragens, ‘stop motion', ‘origami’, olaria e ateliês com aproveitamento de materiais (com tecidos de tendas antigas fizeram leques).

O espaço infantil incluiu também atividades no lago para crianças mais pequenas e o "Family camp", onde todas as noites, às 21:30, houve exibição de filmes de animação para crianças.

Na Boomland estiveram disponíveis 538 casas de banho (compostagem), 401 ecopontos e duas estações de tratamento de água dos duches.

Segundo a organização, estas casas de banho constituem uma das medidas mais ecológicas do festival, vertente que foi sendo melhorada ao longo das edições e que permite uma grande poupança de água, por não terem autoclismo e o composto ser aproveitado.

“O composto que se retira das casas de banho no final do festival é de primeira qualidade, segundo as análises feitas por instituições certificadas, como a Escola Superior Agrária de Castelo Branco”.

No que diz respeito ao tratamento de resíduos, existem ecopontos espalhados por todo o recinto do festival, como área com acesso ao público, zonas de produção, oficinas e bastidores.

“Daí são posteriormente selecionados e colocados nos devidos contentores. Essas estruturas são também utilizadas durante o tempo de pré-produção para depósito de plástico, metal, cartão, vidro, baterias, óleos, tintas, aerossóis e vários outros materiais”, explicou a organização.

De forma regular, a empresa Valnor faz a recolha, um rastreio final mais minucioso e a devida reciclagem desses materiais.

“Todos os materiais são reaproveitados pela Valnor, até mesmo o produto final dos resíduos de compostáveis, como pratos e talheres, e o lixo indiferenciado, que vai servir para biomassa”.

O Boom Festival iniciou, em 2015, um projeto de reflorestação com plantação de mais de mil árvores e diversos tipos de arbustos ao longo deste tempo.

“Em 2023, foram plantados freixos, tílias, oliveira negrinha e choupos, entre outras espécies. Para enriquecer o prado de sequeiro, foram adicionados arbustos como alecrim, hortelã, mirtilo, tomilho e medronheiro”.

A associação IdanhaCulta é a entidade responsável pela Unidade de Gestão Florestal da Herdade da Granja, onde se encontra a Boomland.