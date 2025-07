A edição do Boom Festival, que tem início na quinta-feira, em Idanha-a-Nova, arranca com uma performance de larga escala, pela companhia La Fura Dels Baus que mistura música, performance, visuais e interação direta com o público.

“Emergency EXIT” é uma performance de larga escala no Boom Festival 2025 que vai ser exibida na quinta-feira, às 22h00, na área do Central Plaza do Boom Festival.

À agência Lusa, a organização do Boom Festival explicou que este é um espetáculo promovido pelo grupo de teatro catalão La Fura dels Baus, que desde a década de 1980 do século passado tem sido uma das companhias mais disruptivas no mundo das artes performativas.

“Os seus espetáculos sempre foram caracterizados pelo seu ritmo, transgressão, inovação e excentricidade. A mensagem é também forte, com grande impacto no público, que muitas vezes faz parte do espetáculo”, refere a organização.

Esta performance tem como co-autor Satori, compositor da música, juntamente com os videoartistas de Eyesberg, que moldam o segmento visual desta experiência imersiva única.

“Não é um espetáculo visual, nem uma dança nem uma instalação. É algo mais. Um novo formato que os funde a todos (som, movimento, imagem e energia humana pura) para criar uma experiência singular que não se assiste simplesmente, mas vive-se”.

Segundo a organização do Boom Festival, numa altura em que o mundo vive profundas alterações climáticas e ambientais, quando o futuro e a preservação do nosso planeta estão em foco, “a arte assume um papel de liderança, trazendo consciência e apelando a uma mudança no tratamento global da natureza”.

Este espetáculo de larga escala rompe as barreiras do género e do palco, puxando o público para um espaço de tensão e transformação, numa viagem visceral através do caos, da resistência e da beleza do despertar coletivo.

Alinhada com o paradigma ecológico defendido e praticado pelo Boom Festival, a mensagem deste espetáculo aborda os temas da consciência ambiental, partilhando princípios ressonantes através da expressão criativa.

Os 40 mil bilhetes postos à venda para o Boom Festival, que se realiza em Idanha-a-Nova entre quinta-feira e dia 24, esgotaram em dois dias e foram vendidos para 169 países.

A 15.ª edição tem como tema “The ritual of dance” e o número de bilhetes postos à venda é intencionalmente limitado, para garantir harmonia entre a presença humana e o ambiente natural dos 150 hectares da ‘Boomland’.

Bateu Matou, Miramar, Batida e Rui Vargas são alguns dos nomes da música portuguesa que vão atuar no Boom Festival.

Para fazer face à presença dos 40 mil ‘boomers’, que vão estar instalados na herdade da Granja, existem na ‘Boomland’ 45 restaurantes e supermercados bio e estão registados 32 fornecedores (15 do distrito de Castelo Branco, 16 nacionais e um internacional).

Vão estar ainda a trabalhar cerca de 2.000 pessoas de 86 nacionalidades, entre colaboradores e voluntários.

O Boom Festival oferece ainda 21 áreas de programação e conta com a presença de 1.128 artistas de 29 nacionalidades, sendo que o destaque para este ano, vai para uma escultura de Michael Benisty.