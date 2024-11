O termo "Brat" popularizou-se por ser o nome do sexto álbum da cantora britânica e significa "uma atitude segura, independente e hedonista", explicou o dicionário de língua inglesa.

"Inspirada pelo álbum de Charli XCX, "Brat" tornou-se uma das palavras mais faladas de 2024", afirmou o dicionário.

"Mais do que um álbum de grande sucesso, 'Brat' é um fenómeno cultural no mundo inteiro, e o 'Brat Summer' estabeleceu-se como uma estética e uma forma de vida", acrescentou.

O termo, que até então era pejorativo, tornou-se um símbolo de autoaceitação do indivíduo mesmo com todas as suas imperfeições em oposição à tendência da "rapariga modelo".

A estrela britânica da pop, de 32 anos, cujo nome real é Charlotte Emma Aitchison, descreveu a típica criança "Brat" como "um pouco arruaceira e que gosta de festas, que faz asneiras às vezes e se diverte com elas, mas muito honesta".

Em julho, a cantora partilhou na sua conta na rede social X "Kamala is brat" (Kamala é "pirralha", em português), o que levou a candidata à Casa Branca a usar a música da celebridade "365" num de seus vídeos no TikTok.

O álbum de Charli XCX alcançou o número um nos tops do Reino Unido e o terceiro lugar nos EUA.