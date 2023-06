"Eu, o último dos teus grandes amores; eu, um louco por te dar meu coração". Os primeiros versos de "24 Rosas", popular tema de José Malhoa, ouviram-se no Parque da Cidade do Porto um pouco antes das 18h00. Deixem o Pimba em Paz, de Bruno Nogueira, Manuela Azevedo, Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais, subiu ao palco principal do Primavera Sound esta sexta-feira, dia 9 de junho.

Verso a verso, o público foi-se concentrando no Palco Porto e soltou a voz para cantar os populares temas que animam as festas de verão de norte a sul do país.

A viagem seguiu com "Na Minha Cama com Ela", a história da traição mais popular da música portuguesa, "Ninguém Ninguém", de Marco Paulo, e "Vem devagar Emigrante", tema de Graciano Saga que garante sempre um dos momentos mais intensos do espetáculo.

E arraial que é arraial, tem de ter Ágata, uma diva da música portuguesa e estrela recente entre o público mais alternativo. Sem pausas, os músicos e o humorista cantaram a uma só voz "Comunhão de Bens".

Quim Barreiros também não poderia ficar de fora do alinhamento - "Garagem da Vizinha", "Cabritinha", "O Pito Mau", "A Padaria" e "Bichos da Fazenda" foi celebradas e cantadas a uma só voz pelos festivaleitos. Pelo meio houve ainda tempo para "Taras e Manias", de Marco Paulo.

Veja o vídeo: