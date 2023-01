Omar Rudberg, protagonista da série "Young Royals", está de volta à música. Esta sexta-feira, dia 6 de janeiro, o jovem cantor sueco, que nasceu na Venezuela, editou o single "Call Me By Your Name".

O tema é um dueto com Claudia Neuser, artista de 17 anos que está a dar os primeiros passos no mundo da música.

"Call Me By Your Name", que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música, conta com letra de Omar Rudberg, Patrizia Helander e Robert Habolin.

"Young Royals" foi um dos principais sucessos de 2021 da Netflix, especialmente entre os adolescentes. A segunda temporada estreou-se em novembro do ano passado e voltou a conquistar o top do serviço de streaming.

A série sueca acompanha jovem príncipe gay e a sua vida num colégio interno. "Um jovem príncipe com um dilema ancestral: o amor ou o dever?", questiona a produção no slogan.

Ao longo da primeira temporada, Wilhelm e Simon apaixonam-se e o jovem príncipe "começa a sonhar com um futuro repleto de liberdade e amor incondicional, longe dos deveres da realeza".

A Netflix já confirmou que terceira temporada será a última.