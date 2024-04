Capitão Fausto, Best Youth, Moullinex, Conjunto Corona, Zen e Máquina são os destaques da 13.ª edição dos ‘Banhos Velhos’, que decorre de maio a setembro, nas Caldas das Taipas, Guimarães, anunciou hoje a organização.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização refere que o Museu Cultural de Caldas das Taipas, concelho de Guimarães, distrito de Braga, vai receber concertos, cinema, tertúlias, palestras, teatro, ‘ateliers’ infantis, visitas guiadas e serviço educativo, “contando com mais de duas dezenas de iniciativas, para todas as idades, e com entrada livre”.

Os organizadores asseguram que, depois de um regresso, pós-pandemia, com a maior afluência de público de sempre, a missão dos ‘Banhos Velhos’, enquanto ciclo de programação cultural promovido pela Cooperativa Taipas Termal, continua a ser a mesma: “descentralizar a cultura e dar acesso a todas as iniciativas de forma livre. Esta será uma temporada cultural com atividades para todos os públicos, naquele que é um local com uma mística muito própria. Aqui todos cabem e todos têm as portas abertas para ver algo com que se identifiquem ou serem confrontados com o inesperado”, explica José Gomes da organização, citado no comunicado.

O espaço ‘Banhos Velhos’ é, segundo a organização, “uma marca identitária e histórica na vila das Caldas das Taipas, desde 1753”, acrescentando que, após a sua restauração, em 2010, tornou-se num espaço de cultura e lazer, onde a história se funde com a cultura e o património.

“Seguindo o modelo adotado o ano passado, o evento reforça a sua aposta na programação musical, trazendo a palco em junho [21 de junho] os espetáculos de Best Youth e Moullinex, em formato DJ Set, bem como ZEN e Máquina que atuam em julho [05 de julho]”, lê-se no comunicado.

Em 9 de agosto, atua o grupo Conjunto Corona para mostrar o seu mais recente álbum ESTILVS MISTICVS.

Para encerrar a temporada musical de 2024, está marcado para 20 de setembro “o muito aguardado regresso de Capitão Fausto a Caldas das Taipas”.

As iniciativas de serviço educativo estarão, de acordo com a organização, presentes durante os quatro meses de programação cultural dos ‘Banhos Velhos’, com visitas guiadas educativas, uma noite de astronomia, uma oficina de cerâmica, um workshop de escrita criativa e uma visita guiada noturna aos ‘Banhos Velhos’.

“Destaque também para duas tertúlias ligadas ao cinema e à música, a primeira das quais em junho, sobre a ‘Importância da Banda Sonora no Cinema’ que terá no painel de convidados o realizador de cinema Rodrigo Areias, o Vitor Ribeiro do Cineclube de Joane e, ainda, Hugo Gomes, membro integrante dos Sensible Soccers”, avança a organização.

Em julho, e, acompanhada de uma inauguração, a segunda conversa, “desta vez em torno do mítico e extinto bar de concertos N101 que, durante mais de uma década, alimentou e integrou o circuito independente na zona do Minho”.

A terminar o ciclo, o regresso das tertúlias com história, onde serão revisitados registos fotográficos e representações na Literatura Portuguesa de Caldas das Taipas no século XIX e XX.

Como prova da “multidimensionalidade da programação dos ‘Banhos Velhos’", os organizadores referem haver espaço também para o teatro.

“Em julho, com o GTAC – Grupo de Teatro Amador de Campelos, um dos grupos de teatro amador mais reconhecidos do concelho de Guimarães, que traz ao museu cultural a peça ‘O Conquistador’ e, a encerrar a temporada, o grupo de teatro ATRAMA apresenta a peça ‘5 em 1’”, indica o comunicado.

No campo do cinema, os filmes "Dias Perfeitos", "Anatomia de uma Queda", "Vidas Passadas" e "The Iron Claw" marcam presença com as habituais sessões ao ar livre, em noites de verão.