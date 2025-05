“De maio a setembro, o Museu Cultural de Caldas das Taipas recebe concertos, cinema, tertúlias, teatro, 'ateliers' infantis, visitas guiadas e até uma noite de astronomia. A 14.ª edição desta temporada cultural apresenta mais de 20 iniciativas para todas as idades e com entrada livre”, refere a organização, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo os organizadores, “ano após ano a temporada cultural dos 'Banhos Velhos' – Taipas Termal tem registado recordes” de afluência de público.

Citado no comunicado, Luís Mota, da organização, sublinha que este evento já é considerado “um marco importante na programação cultural da região, valorizado por um sítio com uma mística tão única”, acrescentando que a missão dos Banhos Velhos se mantém.

“Descentralizar a cultura e dar acesso a todas as iniciativas de forma livre. Este ano, com destaque para um dia extra de música, que contará com bandas que nasceram nas Taipas, e ainda, uma tertúlia para celebrar os 150 anos do edifício decagonal dos Banhos Velhos”, revela este elemento da organização.

Ao longo de mais de quatro meses, o público poderá contar com a atuação de alguns dos nomes de maior destaque da música nacional.

O arranque musical acontece a 06 de junho com os espetáculos dos portugueses Marquise e Rita Vian, prosseguindo a 04 de julho com os também portugueses Emmy Curl e Homem em Catarse.

Para agosto, considerado “o mês das festividades”, estão agendados três dias de concertos.

“Dia 09 de agosto há Noite de Fados, pelo Grupo de Fados da Vila, a 22 de agosto o palco é dos Ganso e dos IBSXJAUR e, no dia seguinte (23) os novos talentos made in Taipas: Noise at Valve, Correr Andar e Theo. Por fim, a 12 de setembro, os estreantes Galeria Incerteza e os intemporais Mão Morta, com direito a DJ ‘set’ de Jubilee para encerrar a temporada musical de 2025”, diz a organização.

Além da música, o cinema ao ar livre em noites de verão “é mais uma das atividades que valoriza o património, ao dinamizar um espaço histórico que une passado e presente numa simbiose perfeita”, de acordo com a organização.

Este ano será exibido o filme “Pequenas Coisas como Estas”, de Tim Mielants, em julho, enquanto “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, e “Grand Tour”, de Miguel Gomes, vão ter sessões de apresentação em agosto.

As atividades de serviço educativo também vão estar presentes em mais uma edição dos Banhos Velhos.

“A 28 de maio, no arranque da temporada cultural, será realizado um ‘workshop’ de escrita criativa, mas há também muitos ‘ateliers’ infantis para descobrir, desde contos de histórias a aulas de olaria. A juntar às atividades em família serão ainda promovidas uma noite de astronomia e uma visita noturna ao património termal”, lê-se no comunicado.

O teatro, segundo a organização, fará o seu regresso à agenda cultural dos Banhos Velhos.

Em julho, o GTAC – Grupo de Teatro Amador de Campelos, “um dos grupos de teatro amador mais reconhecidos do concelho de Guimarães”, apresenta a peça “A noite”.

Em setembro, a última iniciativa da edição deste ano fica a cargo do grupo de teatro ATRAMA, com a peça “Uma Noite em Família.

A organização salienta que todas as iniciativas são de entrada livre e que toda a informação atualizada em permanência poderá ser consultada em https://taipastermal.com/pages/banhos-velhos ou nas páginas de Facebook e Instagram dos'Banhos Velhos - Taipas Termal.