No próximo dia 30 de novembro, Carolina Deslandes atua na Altice Arena, em Lisboa e, no dia 7 de dezembro próximo, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Em nota, a promotora dos espetáculos referiu que Carolina Deslandes irá interpretar alguns dos seus “maiores sucessos e os [seus] mais recentes trabalhos”, nomeadamente do próximo álbum, “Caos”.