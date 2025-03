Carolina Deslandes revelou esta quinta-feira, 20 de março, "Tento na Língua", com iolanda, e "Sexo Fraco". Os dois singles farão parte do do novo álbum da artista, que vai contar também com os temas "Eu Deixei" e "Pensar em Mim".

"Tento na Língua", o primeiro dueto do disco, onde Carolina Deslandes une forças com iolanda, é um dos destaques do disco."'Tento na Língua' é o meu primeiro featuring do disco e fico estupidamente feliz que seja com uma das artistas que mais admiro. Adoro a iolanda desde a primeira vez que a ouvi, e foi tão fácil e tão bom criar isto com ela", frisa a cantora.

"É uma canção sobre fazerem-nos acreditar que estamos sempre a um passo de ser boas. Se fôssemos mais assim, menos chatas, éramos melhores. Fala sobre a mulher realizada que não se deixa abalar por opiniões alheias. E é uma junção de duas mulheres felizes que querem inspirar mais mulheres a fazerem o mesmo", acrescenta Carolina Deslandes.

Em comunicado, iolanda sublinha que é "fã do trabalho da Carolina há muito tempo". "É sem dúvida uma referência para mim, enquanto mulher e enquanto cantora e escritora de canções. Recebi este convite com a maior das felicidades mas com receio de não saber o que escrever, se ia espalhar-me ao comprido ou não, mas a Carolina deu-me sempre a mão no processo e aquele toque de confiança que era preciso para eu acreditar no meu valor", confessa.

"É bonito trabalhar com mulheres assim, mulheres que apoiam mulheres. E a canção fala sobre isso mesmo, sobre a união de todas nós, da força sobre-humana que existe quando nos juntamos, com um toque sarcástico que faz sempre falta quando se quer agitar as águas. A Tento na Língua é, na verdade, sobre não ter tento na língua", acrescenta a artista.

Já o tema "Sexo Fraco" reforça o compromisso de Carolina Deslandes em usar a sua voz para reivindicar igualdade, dignidade e respeito. Com uma produção inteiramente feminina, liderada pela produtora e cantora MAR, o single "aponta igualmente para os novos caminhos da estética que a artista se encontra a explorar".

"A minha carreira tem sido marcada por canções de amor e por canções de celebração da mulher. E celebrar a mulher é também reivindicar condições justas, uma existência livre e digna. As canções são eternas e eu quero que as minhas espelhem os meus desamores e as minhas indignações. Last but not least: é produzida e composta por mulheres. A MAR acrescentou tanto à minha arte e à minha vida. Tanto. E fico tão feliz por finalmente partilhar esta parceria com o mundo", explica a cantora.

"Tento na Língua" e "Sexo Fraco" já estão disponíveis em todas as plataformas digitais.