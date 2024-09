“An evening in Everywhen” é o título do espectáculo que os Best Youth vão apresentar no Porto e em Lisboa. No dia 25 de setembro, a dupla atua no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, e a 2 de outubro sobe ao palco da Sala Suggia da Casa da Música, no Porto.

Nos concertos, Catarina Salinas e Ed Rocha Gonçalves vão conta com com convidados especiais para uma viagem pelo universo sonoro de "Everywhen", o seu último registo de originais. Em Lisboa, os Best Youth vão receber Marisa Liz, The Legendary Tigerman e Moullinex. Já no Porto, os convidados serão Wolf Manhattan, The Legendary Tigerman e Moullinex.

"Quando começámos a imaginar o 'Everywhen', projetámos um universo onde tempo pudesse parar e se misturar, sem início ou fim. Com isso em mente, quisemos que as nossas canções tivessem, cada uma, um lugar próprio, uma gravidade só sua, dando-nos assim uma oportunidade de exploração sónica mais livre", explicam.

"Para este espetáculo quisemos alargar ainda mais esse horizonte e combinar outros universos com o nosso. Para isso convidámos artistas que admiramos e temos a certeza que nos levarão para outros lugares, são eles a Marisa Liz, o Moullinex, o Legendary Tigerman e o Wolf Manhattan", rematam.