O músico César Viana é o compositor residente da próxima edição de “Lumières d'Europe”, que este ano está integrado no Festival Enescu, a decorrer de 1 a 10 de setembro, em Bucareste, na Roménia, onde estreará uma nova obra.

O compositor português disse à agência Lusa que durante o festival será apresentada uma retrospetiva da sua obra, estando também agendada a estreia de uma nova composição sua, "Tombeau de George Enescu", para piano e quarteto de cordas, encomendada pelo próprio festival.

Maestro e compositor, César Viana, nascido em 1963 no Reino Unido, vive atualmente em Espanha.

Recentemente, o pianista espanhol Carlos Marin Rayo gravou para a etiqueta discográfica britânica Toccata Classics várias peças de César Viana para piano, como as Sonatas n.ºs 1 e 3, “Return of the Heracleidae” e “Élégies”, entre outras obras.

Outras composições de César Viana foram também estreadas além-fronteiras, como "Les 4 saisons de Lisbonne", em França, pelo ensemble italiano I Cinque Elementi, no Festival Rencontrs Internacionales Musicales des Graves, de Bordéus, do qual foi artista residente; “L’Eau qui Dort”, para violino solo, no Festival CriaSons, em Lisboa; e “Danses brisées", no Festival Internacional de Música Vse Flagya, em São Petersburgo, pelo pianista Filipe Pinto-Ribeiro e a violinista Tatiana Samouil.

Entre os intérpretes da música de César Viana contam-se Ensemble João Roiz, Christian Scholl, Duo Contracello, Cinque Elementi, Liviu Scripcaru, Cecilia Bercovich, Quarteto Sao Roque, Pavel Gomziakov, Daniel Schvetz, Quarteto Lopes-Graça, Síntese-Grupo de Música Contemporânea, entre muitos outros.

Como regente, gravou para EMI Classics, BMG, Philips, RCA, entre outras 'etiquetas'.

Foi maestro convidado de orquestras como a Radio-Philarmonie Hannover (NDR), RIAS Big Band Berlin, Metropolitana de Lisboa, Filarmonia das Beiras, Clássica da Madeira, Francisco de Lacerda (Açores).

Em 2011 dirigiu a estreia da versão em português ópera infantil “O gato das botas”, de Xavier Montsalvatge, no Teatro Camões, em Lisboa.

Entre outras funções, o maestro César Viana foi diretor pedagógico das escolas da Orquestra Metropolitana de Lisboa, vogal do conselho de administração do Organismo de Produção Artística (OPArt), em 2010, director artístico do Festival ao Largo e dos ensembles Sinfoniab e Cobras e Son, do festival de Música Antiga de Sesimbra, assim como do Centro para o Estudo das Artes de Belgais, fundado por Maria João Pires.

Atualmente é professor de Composição no Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska (Madrid) e é director musical da orquestra de cordas Concerto Moderno.