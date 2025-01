Chappell Roan venceu o Sound of 2025 da BBC Radio One. A cantora junta-se a artistas como Adele, PinkPantheress e Sam Smith na lista de vencedores do galardão que destaca novos talentos.

Em entrevista à rádio britânica, a artista norte-americana recordou as várias polémicas em que esteve envolvida em 2024, nomeadamente quando criticou o "comportamento assustador" de alguns fãs que a "perseguiram". "Sempre reagi desta forma à falta de respeito durante toda a minha vida – mas agora há câmaras apontadas mim, e, além disso, também sou uma estrela pop, e essas coisas não combinam. É como água e óleo", frisou.

"Acho que, na verdade, teria mais sucesso se fosse ok usar uma mordaça", acrescentou Chappell Roan. "Se conseguisse suprimir mais os meus instintos básicos, quando o meu coração está a dizer: ‘Para, para, para, não estás bem’. Seria muito maior… E ainda estaria em digressão agora", confessou à BBC Radio One.

Na entrevista, a cantora explicou que decidiu não prolongar a sua digressão para "proteger" a sua saúde – uma decisão que tomou depois de um conselho do seu avô, já falecido.

"Há algo que ele disse e em que penso em cada decisão que tomo na minha carreira. Há sempre opções. (...) Por isso, quando alguém diz: 'faz este concerto porque nunca mais te vão oferecer tanto dinheiro’... é como, o que importa? Se não me apetecer fazer isso agora, há sempre opções. Não há escassez de oportunidades", rematou.