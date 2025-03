Chitãozinho & Xororó regressam para dois concertos. O grupo vai subir ao palco do Multiusos de Gondomar a 24 de outubro e, no dia sgeuinte, 25, atua no MEO Arena, em Lisboa.

A dupla traz a Portugal a digressão "ChX | Uma História de Sucesso”. "Esta tour é uma celebração a tudo o que conquistamos nesses mais de 50 anos, a cada oportunidade que a tivemos e temos cada vez mais de inovar e colocar a nossa identidade no projeto. Poder levar ela para Portugal ainda neste ano, é incrível", frisa Chitãozinho.

Temas como “Evidências”, “Fio de Cabelo” ou “Alô” não vão ficar de fora do alinhamento dos concertos. Em Gondomar e Lisboa, a dupla vai ainda apresentar os mais recentes lançamentos, como “A Tal da Paz” e “A gente grita".

"É um espetáculo para os portugueses que acompanham o nosso trabalho há tantos anos e tem tanto carinho com a gente, e também um grande encontro de brasileiros com a nossa música para festejar e matar um pouquinho da saudade da nossa terra. Esperamos todos vocês", acrescenta Xororó.

Os bilhetes para os concertos já estão à venda na MEO Blueticket.