O ciclo “Um Piano, Seis Pianistas” abre no próximo dia 15 com a pianista Sílvia Ferreira, do Hot Clube de Portugal, um dos parceiros desta iniciativa, tal como o Museu da Música, que cedeu o piano, em depósito na FJS.

O segundo pianista, Hugo Lobo, apresenta-se no auditório da FJS, no dia 5 de março.

Mário Laginha toca no dia 21 de maio, enquanto Paula Sousa atua no dia 9 de julho e, no dia 10 de setembro, Rita Caravaca, estudante da escola do Hot Clube.

A pianista Clara Lacerda encerra este ciclo, no dia 5 de novembro.

Os bilhetes para os concertos custam cinco euros por evento. O pacote dos seis custa 20 euros.