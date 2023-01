Depois de uma pausa de cinco anos, Nelly Furtado voltou aos palcos. A artista lusodescendente atuou no passado dia 30 de dezembro no festival de Ano Novo Beyond The Valley, na Austrália.

No concerto, a cantora recordou os principais sucessos da sua carreira, como "Promiscuous", "Give It To Me", "Say It Right", "Maneater" ou "I’m Like A Bird", tema que lhe rendeu um Grammy em 2002.

"Apresentei o meu primeiro concerto em cinco anos. Feliz ano novo! O palco pareceu a minha casa. Obrigada a todos que fizeram parte disto e a todos e que partilham as minhas músicas online, introduzindo-as a uma nova geração de fãs", agradeceu Nelly Furtado nas redes sociais.

Veja as imagens do concerto:

Segundo vários rumores, Nelly Furtado está a preparar o seu regresso à música, devendo lançar novas canções nos próximos meses.

O festival Beyond The Valley decorreu entre 23 de dezembro de 2022 a 1 de janeiro de 2023. Denzel Curry, Diplo, Dom Dolla, Honey Dijon, Kaytranada, Bicep, Aitch, Yeat, Flight Facilities, Lime Cordiale, Patrick Topping e Charlotte De Witte também vão atuar no evento.