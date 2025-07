Margarida

Margarida, 17 anos, de Vila Real. Assim se apresenta a jovem cantautora. Com uma atuação tímida, mas segura e profissional, a adolescente vai desfiando os seus temas, com um carinho contagiante. Teve como difícil missão inaugurar o palco do segundo dia de festival, a uma hora (19h15) em que o recinto ainda se enchia de vazios. Mas os festivaleiros presentes, muitos deles orgulhosos pela façanha da jovem artista local, souberam fazer a festa acontecer. Com canções melodiosas, Margarida esteve à altura do palco que a acolheu. Ainda iremos ouvir o seu nome muitas vezes...

João Só

Às 20h30, João Só toma conta do palco, com a desenvoltura que quem já viveu muitos espetáculos (e até já tinha atuado no primeiro dia do festival, a convite de S. Pedro). Num concerto leve e envolvente, o cantautor passa por temas como ‘Próxima Estação’, ‘Se Fosse Fácil’ e ‘Caminho das Pedras’. Nota para o solo ‘Não Sou Eu’, que dedica ao filho, que completa hoje 7 anos. As convidadas Márcia Teotónio e Carolina de Deus juntam-se para interpretar alguns dos temas compostos em coautoria, como ‘Se Me Vens Salvar’ e ‘Põe-te na Minha Pele’. O recinto, já bastante composto, faz-se ouvir e acompanha algumas das canções do concerto. Um espetáculo sóbrio, calmo e introspetivo, a fazer pandã com o cenário envolvente.

João Só João Só créditos: Paulo Soares

James Morrison

James Morrison brinda os festivaleiros com mais de 1h30 de música. O repertório passa por 20 anos de carreira, onde não faltam os seus maiores êxitos. Temas como ‘I won’t let you go’, ‘You give me something’, ‘Fight another day’ ou ‘Please don’t stop the rain’ são os que geram mais reações por parte do público, que vai ao rubro quando a filha de James sobe ao palco, para um dueto comovente e espetacular.

O cantor e guitarrista britânico é um anfitrião de mão cheia, sempre atento ao seu público, e num esforço louvável para falar algumas palavras em português.

Os Quatro e Meia Os Quatro e Meia créditos: Paulo Soares

Os Quatro e Meia

A fechar a noite de um novo dia (00h00), os Quatro e Meia tomam conta do festival. Incansáveis e com muitas interações com os festivaleiros, abrem o espetáculo com os temas ‘P’ra Frente é que é Lisboa’, ‘Guarda a tua Alma’ e ‘Bom Rapaz’. O público sabe as letras de cor e não se coíbe de acompanhar a banda, num alinhamento que passa por ‘Tiques de Rico’, ‘Olá Solidão’ e ‘Na Escola’. Os Quatro e Meia fecham, com chave de ouro, a edição 2025 do Douro & Porto Wine Festival. Um brinde: ao bom vinho, à boa música, ao cenário inigualável.