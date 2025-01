Lena d´Água e Ana Lua Caiano são as duas novas confirmações do Coala Festival Portugal que decorre em Cascais entre os dias 31 de maio e 1 de junho.

As artistas juntam-se ao cartaz já anunciado durante os últimos meses de 2024: Liniker, Xande de Pilares canta Veloso, Ney Matogrosso e Djodje.

O Coala Festival foi criado em 2014 no Brasil, e no ano em que celebra uma década chegou a Portugal. A 1.ª edição decorreu nos dias 1 e 2 de junho deste ano no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, local que volta a acolher o festival em 2025.

O cartaz da 1.ª edição incluiu artistas como Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Carminho, Mayra Andrade, Pongo, EU.CLIDES, Rubel e Rita Vian.

SÁBADO (31.05)

Liniker

Djodje

Ana Lua Caiano

// DOMINGO (01.06)