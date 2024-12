O Coala Festival foi criado em 2014 no Brasil, e no ano em que celebra uma década chegou a Portugal. A 1.ª edição decorreu nos dias 1 e 2 de junho deste ano no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, local que volta a acolher o festival em 2025.

O cartaz da 1.ª edição incluiu artistas como Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Carminho, Mayra Andrade, Pongo, EU.CLIDES, Rubel e Rita Vian.

Liniker começou a carreira na música com os Caramelows, que em 2015 editaram o primeiro EP. Em 2016 chegava o primeiro álbum, “Remonta”, ao qual se seguiria “Goela Abaixo”, editado em 2019 e que acabaria por ser o último trabalho do grupo.

A cantora, compositora e atriz acabaria por seguir uma carreira a solo, tendo editado o álbum de estreia, “Índigo Borboleta Anil”, que conta com a participação de Milton Nascimento, Tássia Reis, DJ Nyack, Tulipa Ruiz, Orquestra Jazz Sinfônica, Letieres Leite e da Orkestra Rumpilezz, em 2021.

O álbum esteve nomeado para três Grammy Latino e acabou por vencer a categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, fazendo de Liniker a primeira artista trans a ganhar um Grammy Latino.