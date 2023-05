Os Coldplay já se despediram de Portugal há quase duas semanas, mas os vídeos dos concertos no Estádio Cidade de Coimbra continuam a conquistar as redes sociais.

No Instagram, a conta @mcy.dro partilhou um vídeo filmado com um drone de um dos espetáculos da banda britânica. Ao som de "Fix You", é possível rever alguns dos momentos mais marcantes do concerto e os jogos de luzes criados pelas pulseiras.

O vídeo soma mais de 38 mil visualizações.

Veja o vídeo: