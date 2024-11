As guitarras e outros equipamentos de som de Jeff Beck, o lendário músico britânico falecido no início de 2023, serão leiloados em janeiro em Londres, anunciou a Christie's em comunicado.

O destaque desta venda será uma guitarra Gibson Les Paul 1954, que apareceu na capa do álbum solo "Blow by Blow" (1975) e foi usada por Beck em diversos concertos.

O preço desta peça está estimado entre 350 mil e 500 mil libras (entre 419 mil e 599 mil euros).

Esta venda inclui mais de 130 objetos, entre guitarras e amplificadores, utilizados por Jeff Beck “ao longo da sua carreira que durou quase seis décadas”, explica a casa de leilões em comunicado.

Nascido em junho de 1944 nos subúrbios de Londres, Jeff Beck é considerado o quinto melhor guitarrista de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone, sendo capaz de passar de um estilo a outro: rock, hard rock, blues, jazz.

O músico ganhou fama após integrar na banda de rock The Yardbirds em 1965, onde se apresentou com Jimmy Page. A dupla forjou a sua lenda com os álbuns e músicas “Shapes of Things” e “Over Under Sideways Down”.

Beck, que morreu em janeiro de 2023 aos 78 anos, ganhou oito prémios Grammy em reconhecimento do seu virtuosismo e sentido de inovação com a guitarra elétrica.

É “uma grande dor” abandonar estes instrumentos, mas devemos “partilhá-los, tocá-los e amá-los novamente”, disse a viúva do músico, Sandra Beck, no comunicado.

“Estas guitarras eram o seu grande amor e, quase dois anos após a sua morte, é a altura de se desfazer delas como o Jeff desejou”, acrescentou.

“Espero que os guitarristas que comprem estes objetos se possam aproximar do génio” que ele foi, disse Sandra Beck.

As principais peças da venda ficarão expostas em Los Angeles entre os dias 4 e 6 de dezembro. A coleção completa estará à venda na Christie's em Londres antes de ser colocada à venda a 22 de janeiro.