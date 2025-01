Esta guitarra apareceu na capa do álbum a solo "Blow by blow" (1975) e foi utilizada em muitos concertos de Jeff Beck, que morreu no início de 2023.

O seu preço foi estimado entre 420.000 e 600.000 euros, de acordo com a leiloeira Christie's, que organizou a venda que decorreu na quarta-feira.

Também entre os destaques estava uma guitarra elétrica Fender de 1990, o principal instrumento de Jeff Beck entre 1999 e 2014, que foi comprada por 1,2 milhões de euros, e que tinha inicialmente uma estimativa entre 24.000 e 37.000 euros.

Esta venda "presta homenagem ao legado de um génio, uma verdadeira lenda do rock, venerada em todo o mundo", destacou Amelia Walker, especialista em coleções privadas e emblemáticas da Christie's em Londres, citada em comunicado.

"Estou muito feliz por as guitarras de Jeff terem sido tão populares entre os seus fãs e amigos", frisou, por sua vez, Sandra Beck, viúva do músico, citada no mesmo comunicado.

No total, a venda incluiu mais de 130 artigos, incluindo guitarras e amplificadores, utilizados por Jeff Beck "ao longo da sua carreira que durou quase seis décadas", de acordo com a Christie's.

Nascido em junho de 1944 nos subúrbios de Londres, Jeff Beck é considerado um dos melhores guitarristas, capaz de transitar de um estilo para outro: rock, hard rock, blues, jazz.

Alcançou a fama depois de se juntar ao grupo de rock The Yardbirds em 1965, onde tocou com Jimmy Page. A dupla construiu a sua lenda com os álbuns e músicas "Shapes of Things" e "Over Under Sideways Down".

A última digressão de Jeff Beck foi em 2022.

O músico, que morreu em janeiro de 2023, aos 78 anos, ganhou oito prémios Grammy pelo seu virtuosismo e inovação na guitarra elétrica.

Antes do leilão, a sua viúva, Sandra Beck, tinha manifestado a "enorme tristeza" com a ideia de se desfazer destes instrumentos, mas apontou que as guitarras precisam de ser "partilhadas, tocadas e amadas novamente".