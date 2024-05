Numa nota enviada à Lusa, a Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML) anunciou que o aclamado saxofonista espanhol Perico Sambeat atua, às 19h30, no relvado do Parque de Monserrate, com bilhetes ao preço simbólico de 1 euro.

A iniciativa será também uma oportunidade para conhecer as novidades da terceira edição do Jazz em Monserrate, que vai decorrer de 6 a 28 de setembro, voltando a unir os sons do jazz ao parque e palácio de Monserrate, “para proporcionar experiências únicas de partilha e de fruição artística”, referiu a PSML.

A programação do festival, agora sob a direção artística de Inês Laginha, vai abrir-se além-fronteiras e o primeiro convidado desta nova fase do Jazz em Monserrate é precisamente o saxofonista espanhol Perico Sambeat, presença habitual nos palcos internacionais, com mais de uma vintena de discos próprios ou em álbuns de alguns dos músicos mais relevantes da atualidade, nomeadamente Brad Mehldau, Pat Metheny, Dave Douglas, Ron Carter ou Michael Brecker.

No concerto de apresentação do festival, o saxofonista vai explorar música da sua autoria, acompanhado por um trio de músicos portugueses: João Pedro Coelho (piano), Romeu Tristão (contrabaixo) e Bruno Pedroso (bateria).

O músico espanhol, além de participações em gravações de músicos de jazz portugueses, como Carlos Barretto, Bernardo Sassetti ou Rodrigo Gonçalves, também colaborou com a Orquestra Jazz de Matosinhos, designadamente numa homenagem ao músico Ornette Coleman, com Ricardo Toscano, e no programa “compositor em residência” com temas originais arranjados para ‘big band’.

O programa completo do Jazz em Monserrate 2024 será apresentado à comunicação social antes do concerto, na sala da música do Palácio de Monserrate, e a nova diretora artística do festival, Inês Laginha, participará numa conversa em torno do tema “O que é o jazz?” com alguns músicos que vão integrar o cartaz.

Compositora e docente na Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, Inês Laginha é, desde o final de 2017, diretora artística da Casa Bernardo Sassetti, instituição que promove o Festival de Jazz Bernardo Sassetti, certame itinerante que visa levar a música jazz a todo o país.

O Jazz em Monserrate nasceu em 2022, com o propósito de conjugar a beleza do parque da Serra de Sintra com uma programação “sólida e de grande qualidade, que tem percorrido as diversas correntes do jazz português contemporâneo e dialogado com outras artes como o cinema e a ‘spoken word’”, explicou a PSML, e por onde já passaram nomes como Mário Laginha, Afonso Pais, Maria João, Carlos Bica, Filipe Raposo e Rita Maria.

Os bilhetes para o concerto de 8 de junho vendem-se exclusivamente no site da PSML, que disponibiliza um serviço especial de transporte gratuito também durante o festival, entre a estação ferroviária da Portela (lado sul) e Monserrate, passando pela estação de Sintra, para o qual basta apresentar o bilhete do concerto dessa noite.