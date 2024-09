Este ano, o Jazz em Monserrate, que cumpre a 3.ª edição, apresenta oito concertos ao pôr-do-sol, sob o mote “Natureza e Jazz com os pés na relva”.

A programação, que decorre às sextas-feiras e sábados até 28 de setembro, inclui quatro concertos para famílias e uma ‘masterclass’, de acordo com a sociedade Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML).

O contrabaixista André Rosinha apresenta no sábado o seu terceiro álbum, “Triskel”, acompanhado por João Paulo Esteves da Silva (piano) e Marcos Cavaleiro (bateria).

O quarteto da norte-americana Emma Frank sobe ao palco do relvado de Monserrate no dia 13 de setembro, e o quinteto de Filipa Franco apresenta-se no dia seguinte, 14 de setembro.

O Trio de Jazz de Loulé, que junta os três jovens músicos António Quintino (contrabaixo), João Coelho (piano) e João Pereira (bateria), convida no dia 20 o baterista e vibrafonista catalão Jorge Rossy.

Um dia depois, em 21 de setembro, apresenta-se o duo formado pelo pianista português João Bernardo e pelo guitarrista brasileiro Augusto Baschera.

A cantora, compositora, multi-instrumentista e arranjadora Margarida Campelo apresenta, no dia 27, o primeiro álbum a solo, “Supermarket Joy”.

O encerramento do 3.º Jazz em Monserrate cabe a um quinteto liderado pelo baterista Alexandre Frazão, apresentando com jovens músicos a construção coletiva “Quintessência”.

Nos concertos para famílias, ao sábado às 11h00, à pergunta “O que é o Jazz?” responde a cantora e compositora Catarina dos Santos, através de uma viagem ao longo da história dessa música afinal acessível e estimulante, terminando com uma ‘jam session’ com a colaboração de alunos de Jazz da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional.

A ‘masterclass’ com Jorge Rossy, a 21 de setembro, a partir das 14h00, irá abordar “a consciência dos papéis que cada músico tem na relação consigo próprio, com a banda, com a música e com o público”, bem como “qual o papel sociopolítico dos músicos de jazz, no passado, no presente e no futuro”.

A sociedade Parques de Sintra-Monte da Lua disponibiliza um serviço especial de transporte gratuito durante o festival, com início às 18h00 na estação ferroviária da Portela (lado sul), que segue depois para a estação de Sintra, e no final dos concertos, efetua-se o percurso inverso, bastando apresentar o bilhete para o concerto dessa noite.