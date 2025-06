Passeios sonoros, conversas com abafado, concertos, atividades em família, “com os pés na água, no meio da serra, entre hortas”, é a promessa de Nascentes, na aldeia das Fontes, no concelho de Leiria, de 2 a 6 de julho.

No coração do território onde brota o rio Lis, o festival promete que, ali, “a cultura e a ecologia caminham lado a lado”, num esforço de “respeito pela terra, pelo rio e pelas pessoas”.

“Cuidar do lugar é parte do espetáculo”, frisa a organização, a cargo da CCER Mais/Omnichord.

Depois do anúncio de 16 projetos musicais, “desde sonoridades africanas à eletrónica cósmica, da dança tropical à vanguarda”, já é conhecida a restantes programação, que contempla novidades.

Uma é a estreia do documentário “Onde nasce o rio e morre o medo”, criação da produtora Casota Collective, que acompanhou, “com olhar atento e sensível”, os caminhos traçados pelo festival, “dando voz à aldeia, às pessoas e às experiências vividas”.

Pelas Fontes estarão espalhadas “várias mensagens de amor”, resultado do trabalho do artista e ilustrador Another Angelo, que esteve em residência na aldeia, “entre encontros, passeios, conversas e abraços”, fixando “os ritmos, afetos e as suas memórias do lugar”.

Em estreia vai acontecer Desabafar, levando desconhecidos a sentar-se à mesa e conversar, “ou simplesmente escutar”. A organização antecipa que será “um tempo para abrandar, entre histórias, pensamentos e silêncios partilhados”, com “um copo de ‘abafado’”, típico da região, para brindar e deixar “que a vida aconteça, devagar”.

De volta estão os passeios sonoros de Luís Antero, que promovem a “escuta profunda do lugar”, numa experiência artística e sensorial.

A programação infantojuvenil, virada para famílias, é também aposta forte de Nascentes, que este ano dinamiza oficinas de construção artística, cianotipia, culinária imaginária, pintura, escultura coletiva e objetos em movimento.

Nesta edição de Nascentes, voltará também a Jantarada d’Aldeia, que junta vizinhos, visitantes e artistas. Este é o único momento, a par de Desabafar, que não tem entrada livre.

Quanto à programação musical, vão atuar na aldeia do concelho de Leiria The Zawose Queens (Tanzânia), HENGE (Reino Unido), Freakin’ Disco (Hungria), Landrose (Béldiga), Smag På Dig Selv (Dinamarca), Los Sara Fontan (Espanha), Candeleros (Espanha), Ölivias (Espanha), Djonsaba Kanuté (Guiné-Bissau), Jorge Rosa & Kambanda (Angola), Mindelo (São Tomé e Príncipe), o coletivo luso-cabo-verdiano Fidju Kitxora e os portugueses Ligados às Máquinas e Jibóia.

Também será apresentado o resultado das criações sonoras encomendadas a Carincur & João Pedro Fonseca + Coro das Fontes e João Maneta e Pedro Marques.