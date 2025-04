Com a morte do Papa Francisco, muitos recordam momentos marcantes do seu pontificado — entre eles, o inesperado lançamento do álbum "Wake Up", em 2015, que combinava mensagens espirituais com música contemporânea.

O disco, uma edição da Paulus Editora de Itália, "une os hinos sagrados da tradição cristã, responsórios e hinos cristológicos, reelaborados por compositores contemporâneos, à voz do Papa Francisco, ao mesmo tempo que pronuncia, em quatro línguas, incluindo o português, extratos de onze dos mais significativos discursos, desde a eleição ao convite para acordar (‘Wake up!’) dirigido à juventude", que dirigiu à juventude do Extremo Oriente, na Coreia do Sul, em 2014.

“Fazendo uso de excertos que vão da pop ao rock, da música latina ao canto gregoriano, com matizes ecléticas”, o álbum “representa um elemento de união entre a tradição e a modernidade”. “É a música contemporânea que dialoga com a língua da tradição”, destacou a editora portuguesa em 2015.

O disco conta com onze passagens em que o pontífice “desenvolve temas universais, como a paz, o trabalho, a dignidade, a atenção aos necessitados”, podendo ouvir-se a voz de Francisco pronunciar alguns trechos destes discursos em italiano, espanhol, inglês e português.

Num dos trechos, o Papa afirma: “Quando nos apercebemos do refluxo de Deus em tudo o que existe, o coração experimenta o desejo de adorar o Senhor por todas as suas criaturas”, esta é uma “reelaboração do Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis, usada como comentário do discurso que o Papa fez na FAO [Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura]”, em 2014.

O disco inclui hinos, com novos arranjos musicais, como “Salve regina” e “Veni Sancte Spiritus”, tem direção artística de Giulio Neroni.

“Wake Up!” conta com as colaborações de Giorgio Kriegsch, Tony Pagliuca, Mite Balduzzi, Giuseppe Dati e Lorenzo Piscopo.