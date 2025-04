A SIC e a SIC Notícias vão transmitir, no sábado, dia 26 de abril, a partir das 8h00, uma emissão especial dedicada às exéquias de Sua Santidade, o Papa Francisco.

Intitulada “Obrigado, Papa Francisco”, a emissão será conduzida a partir dos estúdios da SIC, em Paço de Arcos, por Conceição Lino e Miguel Ribeiro. A cobertura no terreno, diretamente do Vaticano, estará a cargo de Teresa Canto Noronha e João Maldonado, com atualizações em direto e reportagens exclusivas.

"Desde os primeiros desenvolvimentos, a SIC tem acompanhado de forma próxima este momento marcante, com a presença dos enviados especiais João Maldonado, Guilherme Monteiro e Diana Pinheiro, que têm garantido a cobertura diária a partir de Roma para os principais espaços informativos da SIC e SIC Notícias", destaca o canal em comunicado.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, de AVC, após 12 anos de pontificado.