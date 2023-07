A pouco mais de um mês do arranque da segunda edição do MEO Kalorama, já é possível traçar o roteiro para o festival que vai contar com 64 atuações, distribuídas por 4 palcos.

Com a novidade de um quarto palco, o Panorama, totalmente dedicado à electrónica, o MEO Kalorama dá as boas-vindas ao público diariamente a partir das 14h00, com concertos até às 02h00 no primeiro dia do festival e até à 01h00 nos dias seguintes.

"Ser público do MEO Kalorama é integrar uma Comunidade, em que a inclusão não é um acaso. Entre nomes consagrados, como Blur, Prodigy, Florence + The Machine, Aphex Twin, Arcade Fire ou Siouxsie, e artistas emergentes, o cartaz apresenta uma proposta com 40% de artistas femininas ou bandas que integram ou são lideradas por mulheres, com representatividade LGBTQI, além de 16 artistas nacionais, entre os quais 4 locais, do bairro de Chelas, que desfilam sob o nome coletivo de Chelas é o Sítio", destaca a organização em comunicado.

VEJA OS HORÁRIOS: