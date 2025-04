De 13 a 16 de agosto de 2025, o Vodafone Paredes de Coura regressa ao habitat natural da música. Mk.gee é a mais recente confirmação para a edição deste ano e feche o cartaz do festival.

"Embora ninguém tenha previsto a chegada de Mk.Gee não podemos negar como o seu talento monumental marcou a cena musical contemporânea. Nascido Michael Todd Gordon, ou como melhor o conhecemos Mk.Gee, é nativo da costa leste e interessou-se pela música quando tinha apenas 6 anos. Em 2018, lançou o álbum de estreia, 'Pronounced McGee', e ainda nesse mesmo ano o EP, 'Fool'. As suas bases dependem de uma produção limpa e padrões familiares - um som prestes a encontrar a sua força", destaca a organização.

Este ano, o Vodafone Paredes de Coura vai receber, por exemplo, Vampire Weekend, Air, Franz Ferdinand, King Krule, Lola Young, Portugal. The Man, Sharon Van Etten & The Attachment Theory, Zaho de Sagazan, Black Country, New Road, DIIV ou Perfume Genius.

Pelos palcos do festival vão passar ainda artistas como Terno Rei, Ana Frango Elétrico, LA LOM, Cassandra Jenkins, Fat Dog, Lambrini Girls, La Jungle, Dino d’Santiago, Linda Martini, Samuel Úria, Capicua, Xinobi (Live), Glockenwise, Cassete Pirata, Memória de Peixe, Bed Legs ou Unsafe Space Garden.

Os passes gerais para o Vodafone Paredes de Coura já se encontram disponíveis nos locais habituais, pelo valor de 130 euros. Alinhamento e bilhetes diários disponíveis a partir de segunda-feira, 14 de abril, às 12h00.

ARTISTAS CONFIRMADOS:

Vampire Weekend, Air, Franz Ferdinand, King Krule, Lola Young, Portugal. The Man, Sharon Van Etten & The Attachment Theory, Zaho de Sagazan, Black Country, New Road, DIIV, Perfume Genius, MJ Lenderman & The Wind, Nilüfer Yanya, Geordie Greep, bar italia, Jersey, SOFT PLAY, Terno Rei, Ana Frango Elétrico, LA LOM, Ela Minus, Joey Valence & Brae, The Hellp, Cassandra Jenkins, Fat Dog, Lambrini Girls, Warmduscher, Hinds, Maruja, DON WEST, Cass McCombs, Gurriers, Being Dead, BADSISTA, Chastity Belt, Lander & Adriaan, La Jungle, Dino d’Santiago, Linda Martini, Samuel Úria, Capicua, Xinobi (Live), Glockenwise, Cassete Pirata, Memória de Peixe, Bed Legs e Unsafe Space Garden.