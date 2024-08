O primeiro trailer de “O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim” foi divulgado na quinta-feira.

O filme anime chegará ao grande ecrã a 12 de dezembro deste ano e segue a estética das duas trilogias realizadas por Peter Jackson das obras de J.R.R. Tolkien para contar uma história que decorre dois séculos antes "O Hobbit".

Com o envolvimento na produção dos vencedores dos Óscares Philippa Boyens, Fran Walsh e o próprio Jackson, a realização é do premiado cineasta Kenji Kamiyama, das séries de animação “Blade Runner: Black Lotus” e “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex” e no elenco de vozes destacam-se Brian Cox, Gaia Wise, Luke Pasqualino, Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri e até Miranda Otto, que volta a ser Éowyn, agora como narradora.

"Ambientado 183 anos antes dos eventos narrados na trilogia original de filmes, 'O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim' conta o destino da Casa de Helm Mão-de-Martelo, o lendário nono Rei de Rohan. Um ataque repentino de Wulf, inteligente e implacável lorde Dunlending, em busca de vingança pela morte do seu pai, obriga Helm e o seu povo a uma última e ousada estratégia, procurando refúgio na antiga fortaleza de Hornburg - que mais tarde será conhecida como o Abismo de Helm. Numa posição cada vez mais desesperada, Hera, a filha de Helm, tem de juntar coragem para liderar a resistência contra um inimigo mortal disposto a destruir tudo e todos que encontrar no seu caminho", resume a sinopse oficial..

TRAILER LEGENDADO.