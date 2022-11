Ava Max, Bebe Rexha, David Guetta, Gorillaz, Lewis Capaldi, Muse, Stormzy, GAYLE, OneRepublic, Kalush Orchestra, SPINALL, Äyanna e Nasty C são os primeiros artistas confirmados na edição de 2022 dos MTV Europe Music Awards. Os convidados vão subir ao palco da SD Bank Dome, em Düsseldorf, na Alemanha, e brindar o público com atuações especiais.

Este ano, os MTV EMAs serão apresentador pela cantora Rita Ora e pelo argumentista, realizador e ator Taika Waititi. A cerimónia de entrega de prémios está marcada para o dia 13 de novembro e será transmitida em direto, a partir das 19h00, na MTV Portugal.

Harry Styles lidera a corrida com sete nomeações, incluindo Best Artist, Best Song e Best Video. Taylor Swift segue de perto com seis indicações, como Best Artist, Best Pop e a nova categoria dos EMA Best Longform Video.

Nicki Minaj e Rosalía estão na corrida em cinco categorias – Best Song e Best Artist são duas delas.

Este ano, os MTV EMAs 2022 contam com 17 nomeados pela primeira vez, incluindo Chencho Corleone (duas nomeações), Gayle (duas) e Stephen Sanchez (duas), assim como Dove Cameron, Doechii, Baby Keem, Kim Petras, Mae Muller, Saucy Santana, Shenseea, Summer Walker, Wet Leg e muitos outros.

Bárbara Bandeira, Ivandro, Julinho KSD, SYRO e T-Rex estão na corrida na categoria de Best Portuguese Act.