A cerimónia de 2024 dos MTV EMAs será apresentada por Rita Ora e vai contar ainda com atuações especiais de Benson Boone, RAYE, Shawn Mendes, Teddy Swims e The Warning. Já o vocalista dos Bush, Gavin Rossdale, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Turner-Smith e Lucien Laviscount vão subir a palco para anunciar os vencedores das categorias.

Taylor Swift lidera a corrida com sete nomeações, incluindo Best Artist, Best Video, Best Pop e Biggest Fans. Já Ariana Grande, Billie Eilish, Charli xcx e Sabrina Carpenter reúnem cinco nomeações cada em categorias como Best Song, Best Video e Best Artist.

CONHEÇA AQUI TODOS OS NOMEADOS.

O Co-op Live de Manchester é local oficial dos MTV EMAs 2024. A celebrar 30 anos, é a primeira vez que a celebração global da música será realizada nesta cidade, marcando o seu regresso ao Reino Unido.

No dia 10 de novembro, os MTV EMAs 2024 serão transmitidos ao vivo pela MTV em mais de 150 países, sendo que em Portugal a emissão em direto arranca às 20h00, na MTV Portugal.

ACOMPANHE NO SAPO MAG OS MTV EMAS