Taylor Swift chega à Europa com a "The Eras Tour" na primavera. O primeiro concerto da digressão está marcado para 9 de maio, em Paris, e a passagem por Portugal acontece nos dias 24 e 25 do mesmo mês, no Estádio da Luz, em Lisboa.

A vinda da artista norte-americana à Europa tem agitado o mundo do turismo. Segundo o jornal Le Monde, em Paris, Lisboa ou Madrid há quartos que custam o dobro nas noites em que a estrela sobe a palco, em comparação com as restantes semanas do mês de maio.

Já em Edimburgo ou Estocolmo, o preço por noite em hotéis já triplicou.

De acordo com a análise do jornal francês, as reservas de Airbnb aumentaram 30% nas noites dos concertos em Paris, com uma subida de preços a rondar os 35%. Em Lyon, 50% dos hotéis já estão esgotados.

Ao jornal Expresso, Bernardo Trindade, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, adiantou que os hotéis de Lisboa já registaram um aumento de 20% nas taxas de ocupação nos dias dos concertos de Taylor Swift.