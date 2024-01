Taylor Swift chega à Europa com a "The Eras Tour" na primavera. O primeiro concerto da digressão está marcado para 9 de maio, em Paris, e a passagem por Portugal decorre nos dias 24 e 25 do mesmo mês, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O 'efeito Taylor Swift' faz-se sentir em várias áreas, nomeadamente no turismo. Nos últimos meses, a procura de viagens para as cidades europeias que vão receber os concertos da cantora norte-americana registaram aumentos significativos. Segundo um estudo da eDreams, embora a tendência habitual dos viajantes seja a de confirmar as suas reservas um a dois meses antes da viagem, neste momento já se regista um aumento significativo do interesse em viajar durante o período da "The Eras Tour". Estocolmo regista o maior aumento da procura (+473% em relação a 2022), seguindo-se Varsóvia (+339%), Edimburgo (+176%), Liverpool (+133%) e Paris (+108%). Para além deste Top 5, destacam-se os aumentos em Zurique (+76%), Lyon (+67%), Milão (+57%) ou Amesterdão (+50%). Já Lisboa é das paragens da digressão que regista um aumento menor da procura (+5% em relação a 2022). Os dados da eDreams revelam ainda que os viajantes que mais pesquisam pela cidade portuguesa para as datas dos concertos são originários do Reino Unido, Espanha, Estados Unidos e França. A agência adianta ainda que os norte-americanos são quem mais procura viagens coincidentes com as datas e locais dos concertos na Europa. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram