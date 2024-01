Taylor Swift chega à Europa com a "The Eras Tour" na primavera. O primeiro concerto da digressão está marcado para 9 de maio, em Paris, e a passagem por Portugal decorre nos dias 24 e 25 do mesmo mês, no Estádio da Luz, em Lisboa.

A estreia da artista norte-americana em Portugal já se reflete no turismo. Ao jornal Expresso, Bernardo Trindade, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, adiantou que os hotéis de Lisboa já registaram um aumento de 20% nas taxas de ocupação nos dias dos concertos de Taylor Swift.

"Não se sabe qual é a motivação de quem reserva, mas de facto verifica-se nos hotéis de Lisboa um acréscimo de 20% nas ocupações naquelas datas relativamente aos dias anteriores. Nos dias seguintes volta a cair", explicou Bernardo Trindade ao jornal.

"Não há uma atividade premeditada de aumentar os preços nessas datas, apesar de se verificar um aumento efetivo de ocupação", acrescentou o presidente da Associação da Hotelaria de Portugal.

Segundo o jornal Le Monde, em Paris, Lisboa ou Madrid há quartos que custam o dobro nas noites em que a estrela sobe a palco, em comparação com as restantes semanas do mês de maio.

Já em Edimburgo ou Estocolmo, o preço por noite em hotéis já triplicou.

De acordo com a análise do jornal francês, as reservas de Airbnb aumentaram 30% nas noites dos concertos em Paris, com uma subida de preços a rondar os 35%. Em Lyon, 50% dos hotéis já estão esgotados.