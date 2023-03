No passado sábado, 25 de fevereiro, os Wet Bed Gang apresentam o novo álbum "Gorilleyez" ao vivo no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa. Este fim de semana, a banda ruma ao norte.

No sábado, dia 4 de março, o grupo sobe ao palco da Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto, para apresentar as novas canções.

"Gorilleyez" já está disponível digitalmente e conta com 10 canções no alinhamento, incluindo os temas "Praça Onze", "Gorillaz", com L7NNON, e o novo single "Estrela Maior".

"O conceito do título ‘Gorilleyez’ pretende satirizar o contexto em que o animal era historicamente utilizado como arma de arremesso racista. Uma metáfora sobre o gorila enquanto guardião da comunidade, que observa e encontra beleza em todas as manifestações da vida", explica a Sony Music em Portugal.

"Em todos os seus movimentos, evidencia propósito e impõe as suas crenças acima de qualquer sistema”, explicam os membros do grupo em comunicado.