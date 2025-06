Um novo trailer de "Sei O Que Fizeste No Verão Passado" foi lançado na terça-feira e destaca o regresso de Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. para enfrentar um antigo inimigo.

A primeira até tem direito a repetir a sua frase icónica do final do filme de 1997: "What are you waiting for?" ("Do que estás à espera").

Esse filme contava a história de quatro amigos perseguidos por um assassino misterioso com um gancho de talho depois de encobrirem um acidente de automóvel que provocou uma vítima mortal.

O filme de terror 'retalhado' com Hewitt, Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar e Ryan Phillippe, teve um impacto tão grande que uma sequela surgiu logo em 1998, o menos popular "Ainda Sei o Que Fizeste No Verão Passado", retomado agora com um novo "Sei O Que Fizeste No Verão Passado" onde os sobreviventes originais se juntam para ajudar cinco jovens a derrotar o icónico assassino.

"Sei O Que Fizeste No Verão Passado"

"Quando cinco amigos causam inadvertidamente um acidente de viação mortal, encobrem o seu envolvimento e fazem um pacto para manter o caso em segredo, em vez de enfrentar as consequências. Um ano depois, o passado volta para os assombrar e são obrigados a confrontar-se com uma verdade horripilante: alguém sabe o que fizeram no verão passado... e decidiu vingar-se", destaca a apresentação oficial.

E continua: "À medida que os amigos são perseguidos um a um, descobrem que isso já aconteceu antes e recorrem a dois sobreviventes do lendário Massacre de Southport, em 1997, em busca de ajuda".

O novo elenco junta Madelyn Cline (de "Stranger Things"), Chase Sui Wonders, Lola Tung, Nicholas Alexander Chavez, Austin Nichols, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers, Jonah Hauer-King, Billy Campbell e Gabbriette. A realização é de Jennifer Kaytin Robinson, que co-escreveu "Thor: Amor e Trovão" e dirigiu para a Netflix o filme "Justiceiras" (2022).

"Sei o Que Fizeste no Terror Passado" chega aos cinemas portugueses a 17 de julho.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.