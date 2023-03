“Como sou um rapaz novo, decidi começar do zero”, disse à agência Lusa o músico e compositor, de 65 anos, radicado desde 2020 em Taiwan, onde casou com uma local. “Queria desenvolver aqui um lugar português, onde as pessoas possam sentir um pouco de Portugal e a nossa maneira de ser”, descreveu.

Situado no distrito de Banqiao, em Nova Taipé, a cidade construída em torno da capital de Taiwan, o Português Piano Café oferece vinho, café e comida portuguesa. O ‘prato forte’, no entanto, é servido ao piano, por António dos Santos. Em alguns temas, o músico alterna com o ‘guzheng’, um dos mais antigos instrumentos musicais chineses.

“Muitos dos nossos clientes já visitaram Portugal e vêm aqui para recordar um bocado”, contou. “Outros estão a preparar-se para ir e vêm fazer ‘estágio’”.

Com cinco décadas de carreira, o músico compôs e interpretou a banda sonora original de produções televisivas como “A Bruma da Memória”, “Sim ou Sopas” ou “Os Melhores Anos”, e integrou as bandas Doyo, Da Vinci ou Zanzibar. Em conjunto com Carlos Paião, produziu o tema “Bamos lá cambada”, interpretado por José Estebes, personagem de Herman José, e que recentemente foi reeditado para servir como hino de apoio à seleção de futebol, no Mundial 2022.

Painéis de cortiça cobrem parcialmente as paredes do Português Piano Café, que funciona também como loja de vinhos - todos portugueses e de gama média-alta.

“No setor dos vinhos, Portugal é um diamante”, apontou Fernando António dos Santos. “O vinho português deveria definir como objetivo estar ao lado dos vinhos mais caros que a Europa tem para oferecer: quando temos uma coisa muito boa e em pouca quantidade, ela tem que ser cara”.

“Portugal aqui só pode ganhar mercado pela qualidade”, realçou.

Situada no Oceano Pacífico, a mais de cem quilómetros da China continental, Taiwan foi batizada por exploradores portugueses, no século XVI, como Ilha Formosa.

Com cerca de 36.000 quilómetros quadrados, o território tem pouco mais de 23 milhões de habitantes, mas a sua identidade e contexto geopolítico assumem hoje importância global, colocando frente a frente as duas maiores potências do planeta: China e Estados Unidos.

Destino de camponeses e pescadores das províncias chinesas de Fujian e Guangdong, ao longo dos séculos, Taiwan esteve sob domínio holandês, espanhol, chinês e japonês. No final da Segunda Guerra Mundial, o território integrou a República da China, sob o governo nacionalista de Chiang Kai-shek.

Após a derrota contra o Partido Comunista, na guerra civil chinesa, em 1949, o Governo nacionalista refugiou-se na ilha, que mantém, até hoje, o nome oficial de República da China, em contraposição com a República Popular da China, o regime que passou então a vigorar no continente chinês.

Vista de Pequim, Taiwan é uma barreira à projeção do seu poder na região da Ásia – Pacífico, devido à localização geoestratégica entre o mar do Sul da China e o mar do Leste da China, no centro da chamada “primeira cadeia de ilhas”. A reunificação do território tornou-se um objetivo primordial no projeto de “rejuvenescimento da grande nação chinesa” do líder chinês, Xi Jinping.

Para os Estados Unidos, o maior aliado e fornecedor de armamento ao território, a ‘queda’ de Taiwan abalaria a credibilidade do seu sistema de alianças na Ásia Pacífico, ditando o fim do domínio geoestratégico norte-americano na região.

Fernando António dos Santos reconhece que o contexto e identidade de Taiwan são “complicadíssimos”, mas aponta que a “alma” da ilha reside ainda nos seus aborígenes, os povos austronésios originais que se dispersaram ao longo de milénios por várias nações do Sudeste Asiático e Oceânia.

“Taiwan tem gente do Japão, China, Vietname, mas são os povos aborígenes, ligados à montanha, ao mar e ao rio, que trazem uma alegria, cultura e cor únicas a este lugar”, explicou.

“Sem eles, Taiwan não era a mesma coisa”.