Os Wet Bed Gang lançaram "Devia Ir" a 20 de julho de 2018 e rapidamente se tornou no maior sucesso do grupo. O tema foi produzido, misturado e masterizado por Charlie Beats em colaboração com Gson, FreshBeats, Dodas Spencer e kidsimz.

A canção entrou pela primeira vez no Top Songs Portugal do Spotify a 26 de julho de 2018 e está há 315 semanas consecutivas no ranking. Segundo o serviço de streaming, o single dos Wet Bed Gang é a canção que está há mais tempo no top nacional.

Em fevereiro deste ano, de acordo com a Sony Music, "Devia Ir" tornou-se no primeiro single single português a atingir galardão de diamante, acumulando mais de 27 milhões de reproduções nas várias plataformas de streaming,.