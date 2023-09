No terceiro e último dia do MEO Kalorama, o ministro da Cultura visitou o recinto antes dos celebrados concertos dos Arcade Fire e de Pabllo Vittar. No "até já" ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, os festivaleiros também partilharam com o SAPO Mag os seus desejos para 2024. Veja o vídeo.

